Mini verziju haskija - aljaski kli-kaj!

Zbog njihove snage i izdržljivosti haskije mnogi smatraju jednom od najboljih radnih rasa na svijetu, pogotovo kada je riječ o vuči sanki za šta ih na Aljasci uglavnom koriste

Budući da se u svojoj domovini uzgajaju isključivo kao radni psi, a ne psi za društvo, Linda Spurlin iz Vasila na Aljasci početkom sedamdesetih je pokrenula uzgojni program stvaranja "društvenije verzije" haskija.

Kako u svojoj Enciklopediji pasa navodi Brus Fogl 1988. pridružili su joj se i drugi uzgajivači pa je kao rezultat njihovog rada nastala potpuno nova rasa - aljaski kli-kaj (na eskimskom znači mali pas).

Dolaze u tri veličine: patuljasti (do 33 cm), minijaturni (33 do 38 cm) i standardni (38 do 43 cm). U zavisnosti od tipa kom pripadaju, mogu imati od 4,5 do devet kilograma. Poput svih haskija, imaju dvostruko krzno koje ga štiti od hladnoće.

Aljaski kli-kaj, kao i njegov srodnik haski, tipičan je nordijski pas čije su glavne odlike izdržljivost, atraktivan izgled i uzdržanost prema nepoznatim osobama.

Kao ljubimci su idealni za sve koji traže malog, ali aktivnog psa. Ne treba ih potcjenjivati zbog veličine, jer poput svog rođaka mogu biti izuzetno teritorijalni i oštri.

Takođe, imaju izražene lovačke nagone, pa ih od malena treba učiti na suživot s mačkama i ostalim manjim životinjama.

