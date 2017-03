Naučnici otkrili prvu fluorescentnu žabu

Istraživači Muzeja za prirodne nauke Bernadino Rivadavia u Buenos Airesu, u bazenu Amazona su otkrili prvu fluorescentnu žabu.

Žaba je otkrivena sasvim slučajno prilikom istraživanja druge vrste vodozemca.

Naučnici su istakli kako je riječ o žabi koja na uobičajenom svjetlu ima zelenu i smeđu boju sa crvenim tačkama, dok pod ultraljubičastim svjetlom, žaba svijetli flourescentno zeleno.

Osim toga, okolina i jačina svjetla uvjetuje u kojoj je mjeri žaba svijetliti, a moguće je da to bude i do 29 posto.

Rijetkost je da životinje koje imaju karakteristiku flourescentnosti žive na kopnu.

Naučnici su istakli da ranije nisu razmišljali o tome kako bi ovu karakteristiku mogli imati i kičmenjaci zbog čega otkriće donosi dodatno uzbuđenje.

Dodaju kako ovo otkriće nudi mogućnost novih istraživanja i drugih kičmenjaka.

Istraživanje je objavljeno u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".