Pogledajte kako ovaj papagaj pleše i pjeva popularnu pjesmu grupe Baha Man "Who Let the Dogs Out".

Ovaj papagaj se zove Ajnštajn i veoma je pametan. Osim što peva i igra, on čak i oponaša lavež pasa koji se čuje u pjesmi.

Pogledajte i sami kako to izgleda.