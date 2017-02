Šest šokantnih činjenica o šimpanzama

One su pametne, smiješne, a ponekad i opasne... Ali, šimpanze su mnogo više sličnije nama nego što smo toga svjesni.

1. Šimpanze su hladnokrvne ubice

One brutalno napadaju grupe drugih šimpanzi kako bi proširile svoje teritoriju. Napade najčešće izvršavaju čopori mužjaka kako bi dobili više prostora, hrane, resursa i bolji pristup ženkama.

2. Šimpanze imaju fenomenalan seks

Zapravo, mužjaci imaju neravnine na polnom organu koje vjerovatno povećavaju stimulaciju i zadovoljstvo tokom parenja, pokazala je najnovija studija.

3. Šimpanze pronalaze izume

Šimpanze obožavaju voćku strychnos spinosa i na razne načine će pokušati da otvore tvrd plod. Tri različite grupe šimpanzi otvaraju ovu voćku na različite načine, što dokazuje da ove životinje inoviraju.

4. Šimpanze se smiju

Ako golicate šimpanze, one se kikoću isto kao djeca. One se smiju i istim situacijama kao i ljudi, čak i više nego mi, jer ove životinje mogu i da udahnu i izdahnu dok to rade. Takođe, i pacovi i štenci se smiju kada se golicaju.

5. Šipanze pomažu jedna drugoj

Kada radite nešto sa drugom osobom, pratite šta se dešava i nudite pomoć kada vidite da je potrebna, zar ne? Šimpanze isto to rade! One dijele alatku i pomažu drugima u zajedničkim poslovima. Jednom kada nauče da pomažu prijatelju, to će učiniti u 97 posto situacija.

6. Šimpanze tuguju kao ljudi

Danas postoje brojni snimci koji dokazuju da šimpanze postupaju sa svojim rođacima na samrti isto kao i ljudi. Naučnici su snimili dvije šimpanze kako se ne odvajaju od člana porodice koji umire. Majke šimpanze viđene su kako nedjeljama nose svoje umrle bebe, sve dok ih ne mumificiraju.

(zivotinje.rs)