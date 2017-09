U Srbiji stradalo preko 220.000 divljih ptica

U Srbiji u posljednjih 18 godina stradalo više od 220.000 jedinki divljih ptica, pokazuje izvještaj Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Takođe, kako navode iz tog društva, nezakonitim aktivnostima pogođeno je gotovo 200 domaćih i preko 50 egzotičnih vrsta ptica.

"To su samo dokumentovani slučajevi, ali naša procjena je da svake godine od krivolova, trovanja i zbog nelegalnog hvatanja i trgovine u Srbiji strada i do 170.000 jedinki", kazao je na predstavljanju "Izvještaja o nezakonitom ubijanju, trovanju, hvatanju, držanju i trgovini divljim pticama u Srbiji od 2000. do 2017." predsjednik Društva za zaštitu i proučavanja ptica Srbije Milan Ružić.

Najviše zabilježenih slučajeva, prema izvještaju, bilo je u Južnobanatskom, Braničevskom, Južnobanatskom i Rasinskom okrugu, odnosno u Beogradu, Vršcu, Čačku, Velikom Gradištu, Požarevcu i Kruševcu.

Ružić je rekao da zabrinjava to što iz godine u godinu raste broj stradalih ptica, dok državne institucije i dalje veoma blago ili uopšte ne kažnjavaju počinioce.

"Prema odštetnom cenovniku za ubijanje orla belorepana počinilac bi morao da plati 350.000 dinara, ali za 83 stradale ptice niko nije kažnjen", rekao je on i naveo da je Društvo posljednje tri godine podnijelo 94 prijave zbog stradanja raznih vrsta ptica, od čega je samo 15 procesuirano, a kazne su bile neprimjereno blage.

Ružić je dodao da veliki problem u Srbiji predstavlja i nekontrolisana upotreba pesticida u poljoprivredi, kao i ciljano trovanje ptica grabljivica koje rade uglavnom golubari kako bi zaštitili svoja jata.

Nije prestalo ni nezakonito hvatanje divljih ptica, za prodaju, ali i za držanje u kavezu, naročito na jugu Srbije, kao i sokolarenje sa uhvaćenim, a ne gajenim pticama, gdje najviše stradaju češljugar, jastreb, mišar, kobac i dvije vrste sokola.

Ružić je rekao da je Srbija pogođena i nezakonitom trgovinom divljim pticama u kojoj najviše stradaju prepelice, poljske ševe i grlice, ali ima i sve više slučajeva preprodaje ptica iz Afrike, uglavnom prošvercovanih papagaja, koji završavaju na tržištu zapadne Evrope gdje jedan primjerak košta i do 2.000 evra.

Zbog toga on smatra da zaposleni u policiji, tužilaštvu i sudstvu treba dodatno da se obuče za rad na ovakvim slučajevima, kao i da se pojača nadzor nadležnih inspekcija, ali i poveća broj inspektora.

Ružić je rekao da bi trebalo da se materijalna sredstva koja se potražuju od onih koji su prekršajno ili krivično osuđeni za nelegalan lov, trovanje, nelegalno držanje i trgovinu divljim pticama preusmjere u poseban fond koji će služiti za nadoknadu pričinjene štete i poboljšanju uslova staništa.

Izvještaj će biti proslijeđen ministarstvima ekologije, poljoprivrede i unutrašnjih poslova, Zavodu za zaštiru prirode Srbije, kao i drugim nadležnim institucijama, kako bi pojačali svoje djelovanje u rješavanju problema stradanja divljih ptica u Srbiji.