Uginuo Pan Pan, najstarija panda na svijetu

Pan Pan, najstarija panda na svijetu, uginula je u 32. godini života.

Pan Pan ima oko 130 potomaka, što ga čini ocem četvrtine pandi u svijetu rođenih u zatočeništvu.

Rođen je u kineskoj pokrajini Baosing u Sečuanu 1985. godine.

Titulu najstarije pande do oktobra ove godine držala je panda Đia Đia, koja je uginula u 39. godini života u "Ocean" parku u Hong Kongu.

Prema podacima Svjetske fondacije za zaštitu divljih životinja, u svijetu trenutno živi 1.864 pandi.

HEARTBREAKING: Hero Panda Pan Pan dies today at the age of 31 in southwest China's Sichuan #RIP https://t.co/6eO1GjRKFe pic.twitter.com/iLkxt9mNJa