Zašto mačke ližu vlasnike?

Mačke su poznate po tome da rijetko kada iskazuju naklonost prema vlasnicima i trenuci kada mace odluče da se maze su neprocjenjivi. Međutim, da li ste se ikada zapitali šta mačka želi da vam poruči kada vas tokom maženja liže?

Veterinar Brus Fogl, koji je napisao brojne knjige o mačkama, kaže da se one lizanjem povezuju i socijalizuju. Prvi kontakt sa mačkom koja ih je omacila, mačićima je lizanje njuške i usta, što majka radi kako bi ih očistila od sluzi, ali i da bi stimulisala disanje.

Pravo na teritoriju

Lizanje je prvi osećaj dodira kojeg se mačka sjeća. Lizanjem mačka obilježava svoju teritoriju i ostavlja svoj miris na ćebetu na kome spava, na činiji iz koje jede, pa tako i na vama. To je znak da vas doživljava kao prijatelja i da se u vašoj blizini osjeća sigurno.

Neki stručnjaci vjeruju da napušteni i odbačeni mačići, koji nisu doživjeli da ih majke ližu dok su bili mali, pokazuju ovakve tendencije u odraslom dobu. Ukoliko ste udomili napuštenu macu, moguće je da je to razlog zbog kojeg vas maca neprestano liže.

Zanemareni kućni ljubimci koje vlasnici rijetko maze takođe mogu ispoljiti ovakvo ponašanje.

Prekomjerno lizanje

Ako imate stariju macu, koja vas do sada nije lizala, a sada odjednom u tome pretjeruje, obratite dodatnu pažnju na ovo ponašanje. Moguće je da na taj način ublažava bol, pa je preporučljivo da je odvedete veterinaru.

Ako se ispostavi da vas maca ne liže iz zdravstvenih razloga, dopustite joj da to čini, jer je u određenoj mjeri to i normalno. Međutim, ukoliko vam to iz nekog razloga smeta odvucite joj pažnju poslasticama ili je igrom motivišite da se posveti nečem drugom.