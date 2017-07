Zbog selfija majmuna, fotograf na ivici bankrota

VAŠINGTON - Fotograf Dejvid Slejter, koji je objavio čuveni selfi majmuna, objavio je da je na ivici bankrota zbog tužbe koju je pokrenula PETA, tvrdivši da autorska prava zapravo pripadaju majmunu, ćubastom makaku, Narutu.

Slejter se već godinama bori da obezbjedi autorska prava na fotografiju, a nije mogao da priušti avionsku kartu do San Franciska kako bi prisustvovao najskorijem sudskom ročištu, održanom u srijedu, već je cio događaj pratio od kuće putem interneta, prenosi "Gardijan".



Pored toga, on kaže da nema dovoljno novca da zamjeni pokvarenu fotografsku opremu, niti da plati advokata koji ga predstavlja otkad je proces počeo 2015. godine.



Priča o fotografiji počela je 2011. godine kada je Slejter bio u Indoneziji i fotografisao grupu majmuna. On tvrdi da su fotografije nastale zahvaljujući njegovoj dovitljivosti da natjera majmune da pritisnu dugme za okidanje fotoaparata, dok su gledali direktno u objektiv.



"To nije slučajno ponašanje majmuna. Zahtjevalo je dosta znanja sa moje strane, mnogo istrajnosti, znoja i muke", rekao je Slejter, prenosi "Gardijan".



Fotografija je postala veoma popularna i zaradio je nekoliko hiljada funti kojim je pokrio troškove puta u Indoneziju, ali je 2014. godine postala predmet spora o autorskim pravima, nakon što je Slejter zatražio od sajtova "Tehdert" i "Vikipedija" da prestanu da koriste njegove fotografije bez dozvole.



Sajtovi su odbili, rekavši da fotografija ne može imati autorska prava, jer majmun originalni kreator slike.



Kancelarija za autorska prava SAD donela je odluku da autorska prava ne mogu pripadati životinjama.



PETA je 2015. godine podnijela tužbu, kojom su tvrdili da autorska prava pripadaju životinji i identifikovali su majmuna kao šestogodišnjeg mužjaka makaka, Naruta.



Sud je 2016. godine donio odluku protiv PETE, rekavši da životinje ne mogu biti vlasnici autorskog prava.



PETA je, međutim, podnijela žalbu i na osnovu nje je u srijedu bilo održano ročište. Među spornim pitanjima koja se razmatraju su da li PETA ima dovoljno blizak odnos sa Narutom da bi ga predstavljala na sudu, zatim, da li vrijedi slati pismeno obaviještenje o autorskim pravima zajednici makaka, kao i da li je Narutu nanijeta šteta što nije priznat kao vlasnik autorskih prava.



Sudija Rendi Smit je rekao da u ovom slučaju nema načina da makak stekne ili zadrži novac, niti da izgubi reputaciju.



"Nema čak ni tvrdnje da bi autorska prava nekako mogla koristiti Narutu. Kakve finansijske koristi primjeniti na njega. Nema ničega", rekao je sudija Smit.



Drugi sudija, Karlos Bea, u jednom trenutku je razmatrao pitanje kako bi se autorska prava prenijela na potomstvo autora.



"U Narutovom svijetu, postoji li legitimnost i nelegitimnost? Da li su Narutovi potomci ''djeca'' na način kako ih sud definiše?", zapitao se sudija Bea.



Za Slejtera, to je bio bolno irioničan niz pitanja u svijetlu njegove brige za svoju sedmogodišnju kćerku i uverenja da autorska prava pripadaju njemu.



"Pouzdano znam da je majmun u fotografiji ženka i da su pogrešili godine. Zapanjen sam američkim sudstvom. Sigurno je bitno da me pravi majmun tuži", rekao je Slejter.



On je zbog svih procesa na ivici bankrota i razmatra šta bi mogao da radi kako bi zaradio, jer prema njegovim riječima, sada nema dovoljno ni da plati porez na dohodak.



"Pokušavam da postanem teniski trener. Razmišljam čak i o šetanju pasa. Ne zarađujem dovoljno ni da platim porez na dohodak. Na ivici sam da sve batalim", rekao je Slejter za "Gardijan".