"1of1" Audi A1 Sportback u izdanju kompanije "ABT Sportsline"

Za većinu ljudi, tjuning paket kompanije "ABT Sportsline" za model Audi A1 Sportback, uz pomoć kojeg taj model razvija 236 KS, je i više nego dovoljan.

Međutim, Danijel Abt nije većina ljudi. Osim toga što vozi za ABT Schaeffler tim u Formuli E, on je i sin direktora kompanije "ABT Sportsline" Hansa-Jurgena Abta.

To znači da on s vremena na vrijeme "ima vezu" do nekog jedinstvenog automobila. Ovoga puta je došao do ovog Audi A1 "1of1" čudovišta. Kako drugačije nazvati Audi A1 koji ima "widebody" karoseriju, felne veličine 19 cola i dekorativnu, dvodelnu grafiku? Takođe i Michelin Pilot Sport Cup 2 265/30 R19 pneumatike, H&R vješanje, izduvni sistem od nerđajućeg čelika, sportska sjedišta i presvlaku od alkantare u enterijeru… I naravno, ono najvažnije… Ispod haube ovog "čudovišta" krije se agregat koji razvija čak 394 KS (294 kW).

Naime, inženjeri kompanije "ABT Sportsline" su 394 KS izvukli iz dvolitarskog TFSI četvorocilindarskog agregata.

(Vrelegume.rs)