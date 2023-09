Jeep je predstavio evropsku verziju dotjeranog Wranglera modelske godine 2024, koji uz blago izmjenjeni stil dobija i više tehnologije, veće terenske sposobnosti i povratak neelektrifikovanog 2,0 litarskog motora na odabranim tržištima pored 4xe plug-in hybrida.

Evropski 2024 Jeep Wrangler se nudi u verzijama Sahara i Rubicon. Obe se ističu redizajniranom maskom koja je debitovala u modelu za američko tržište ranije ove godine, sa različitim akcentima za svaku opremu.

Ostale nove karakteristike uključuju "stelt antenu" integrisanu u prednje vjetrobransko staklo, pet novih dizajna točkova od 17 do 20 inča i novu Anvil boju.

Standardni tvrdi krov je u boji karoserije kod Sahare i crn kod Rubicona, a Sky One-Touch krov je opcija.

Velika novost u kabini je 12.3-inčni ekran osjetljiv na dodir za Uconnect 5 infotainment, koji zamjenjuje prethodnu 8.4-inčnu jedinicu i dodaje više funkcija. Dvostruki USB Type C portovi u prednjem redu nude brže punjenje, sa do 7 USB (Type A i Type C) portova za sve putnike. Akustično prednje staklo, deblji tepisi i dodatna pjena koja prigušuje zvuk obezbjeđuju tišu vožnju, a za zabavu je odgovoran standardni Alpine Premium Audio sistem sa devet zvučnika.

Jeep ističe da 2024 Wrangler dolazi sa više od 85 dostupnih aktivnih i pasivnih bezbjednosnih funkcija. Novo za 2024. su unaprijeđeni sigurnosni pojasevi u drugom redu, strukturna poboljšanja za bočni udar, standardne bočne vazdušne zavjese za oba reda, i više ADAS-a, uključujući novo upozorenje o pospanom vozaču, upozorenje o napuštanju trake i informacije o saobraćajnim znakovima.

Za 2024. godinu kompanija je odlučila da vrati neelektrifikovani 2,0 litarski četvorocilindrični turbo motor u ograničenoj seriji modela za odabrana tržišta uključujući Njemačku, Italiju, Poljsku i Španiju, navodi "AutoBlog". Jedinica, koja je kompatibilna sa Euro 6D-Final propisima o emisiji izduvnih gasova, proizvodi 200 kW/272 KS i 400 Nm obrtnog momenta i isključivo je uparena sa 8-stepenim automatskim mjenjačem.

Jeep Wrangler 4xe ostaje široko dostupan širom Evrope kombinujući 2,0 litarski četvorocilindrični turbo motor sa električnim motorom i baterijom od 17 kWh. Ova postavka nudi kombinovanu snagu od 280 kW/380 KS i 637 Nm obrtnog momenta, uz električni domet do 51 km u urbanom okruženju.

Očekuje se da će prvi primjerci 2024 Wranglera stići kod evropskih dilera u prvoj polovini 2024. Cijene će biti objavljene bliže lansiranju na tržište.

Jeep podsjeća da će svi njegovi modeli ponuditi elektrifikovanu varijantu do 2025. godine, prije nego što postane samo EV brend u Evropi do 2030. godine.