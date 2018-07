ABT predstavio koncept Audi RS6-E Hybrid

Tjuning kompanija ABT je danas i zvanično predstavila svoj koncept model, koji je, moramo priznati, impresivan.

Ovo nije prvi put da kompanija ABT modifikuje model Audi RS6 Avant, već naprotiv. Iz tog razloga možemo da kažemo da su postali prilično dobri u radu na njemu.

Iako je, bar za sada, riječ samo o koncept automobilu, ovaj Audi RS6-E Hybrid je baziran na najnovijoj generaciji super karavana iz Ingloštata, a dobio je modifikovani ECU i izduvni sistem, ali i elektromotor u tunelu mjenjača.

Zahvaljujući tom elektromotoru, automobil dobija dodatnu snagu koja se šalje zadnjoj osovini pritiskom na dugme, objašnjavaju iz kompanije. Ukupna izlazna snaga ovog modela iznosi 1.004 "konja" i 1.291 Nm obrtnog momenta, odnosno, 407 konjskih snaga više od fabričkog modela.

Kada motor sa unutrašnjim sagorjevanjem radi u paru sa elektromotorom (kojem snagu daje baterija kapaciteta 13,6 kilovat-sati), ovaj "porodični" automobil se pretvara u pravu zvijer na putu.

Naime, njemu je za ubrzanje od 0 do 100 km/h potrebno svega 3,3 sekudni, a postiže maksimalnu brzinu od 320 km/h. Poređenja radi, bez elektromotora, prethodni Audi RS6 na kojem je radila kompanija ABT je za četiri desetinke sporiji prilikom ubrzavanja do „stotke“, ali i postiže maksimalnu brzinu od 250 km/h.

Kako bi bili sigurni da će se njihov automobil isticati gdje god da prođe, ljudi iz ABT-a su mu spremili i brojne modifikacije na spoljašnjem dizajnu, a najuočljivija je svakako folija kojom je automobil pokriven i koja bi trebalo da predstavlja štampanu ploču sa strujnim kolima.

Naravno, tu su i komponente koje donose bolju aerodinamiku i manji otpor vazduha, a tu ubrajamo prednji spliter, veće usisnike za vazduh, nove pragove ali i spojler montiran na zadnjem dijelu automobila.

Takođe, zahvaljujući H&R amortizerima i oprugama, ovaj Audi je nešto bliže zemlji, a tu su i felne veličine 21 inč.

Ovaj RS6-E Hyubrid je prošao kroz modifikacije i u enterijeru, gdje možemo vidjeti veliki broj zelenih detalja, ABT natpis na prednjim sjedištima i naravno, gore pomenuto "magično dugme.

Naime, predstavnici ABT-a nisu otkrili planove koje imaju za ovaj koncept, kao ni to da li će on uopšte stići do faze proizvodnje.

(NN/vrelegume.rs)