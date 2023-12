Alfa Romeo: "Neka se zove Brennero"

Poput modela Stelvio i Tonale, i novi SUV dobiće ime po čuvenom alpskom prevoju.

Alfa Romeo redovno objavljuje zagonetne tizere za svoj novi mali krosover, ali ovo je najnoviji koji nagovještava ime modela.

Italijanski proizvođač je na društvenim mrežama podelilo kratak snimak sa pratećim tekstom: "Možda smo to sve vrijeme znali".

Ovaj tizer se odnosi na glasine o tome da se novi SUV B segmenta zove "Brennero".

Maybe we’ve known it all along.#AlfaRomeo pic.twitter.com/dE10xGYXwO