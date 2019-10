Alfa Romeo kao inspiracija – da li je Giulia ili novi 166?

Alfa Romeo je krenuo u tržišni preporod sa modelima Giulia i Stelvio, ali je i dalje od konkurencije u premijum klasi.

U italijanskoj kompaniji nisu pretjerano zabrinuti zbog slabijih rezultata prodaje od očekivanih, jer su se tek vratili u "igru" u žestokoj konkurenciji.

Međutim, naredne generacije ovih modela, prije svih Giulie će morati da budu na znatno višem nivou ako želi da bude konkurentnija.

Ideju kako bi nova Giulija mogla da izgleda dao je ukrajinski dizajner Aleksandar Kostur, sa sportskim linijama koje bi ovaj sedan trebalo da učine atraktivnijim.

Do you get Alfa 166 vibes?https://t.co/uI23msX7zr