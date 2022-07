Alfa Romeo planira veliki model za Amerikance

Alfa Romeo planira da konstruiše veliko vozilo u Americi. Trebalo bi da bude lansirano u 2027. godini, što je informacija koju je s auditorijumom podijelio šef brenda Žan Filip Imparato, tokom razgovora upriličenog oko "okruglog stola" u organizaciji specijalizovanog lista Automotive News.

Imperato nije bio voljan da objelodani da li će to vozilo biti s povišenim ili normalnim odstojanjem od tla, dok je u martu izjavio da bi želio da Alfa Romeo odnjeguje vozilo sposobno da se nadmeće s bavarskim modelima BMW X5, X6 i Serijom 7. Takođe je naglasio da bi mu cilj bio da se taj model nadmeće u klasi koja donosi najvišu stopu profita na tržištu.

Imperato je kazao da će odluka o karoserijskoj pripadnosti noviteta biti donijeta prije nego što nastupi naredna godina, a imajući u vidu sve okolnosti na globalnom tržištu, pri čemu se američko po ovom pitanju ne razlikuje puno od svjetskog, djeluje da će Stellantis Alfi podariti novi krosover izdašnih gabarita.

"Naša ponuda u ovom segmentu mora odgovarati onome što kupci u svijetu traže, pri čemu mislim na Amerikance, Kineze i Evropljane", rekao je tokom nedavnog razgovora s medijima.

Pogonski sklop noviteta je tek potpuna misterija. Alfa Romeo je najavila težnju da do 2027. godine u Evropi, Sjevernoj Americi i Kini u potpunosti pređe na električni pogon. Dok italijanska marka namjerava da ovo vozilo razvija u Americi, još uvijek se ne zna hoće li tamo biti i sklapano.

"Nismo rješavali ništa na temu mjesta proizvodnje, a to ni ne želimo da učinima sada", pojasnio je Imparato.

Alfa Romeo sprema još nekoliko novih proizvoda, a najavljeno je pet noviteta do 2026. godine. Među njima se ističe baterijski krosover najavljen za 2024. godinu, i on će da se u gami smjesti ispod nedavno lansiranog Tonalea, i naravno ispod Stelvija. Sljedeća na redu ažuriranja je Giulia koja stiže u novom naraštaju, i to kao elektromobil.

Italijanska marka će navodno prikazati i nešto van električne klase. Radi se o maloserijskom sportskom konceptu koji bismo trebali da vidimo 2023. godine. Ako ga kupci budu prihvatili s oduševljenjem, logično je očekivati masovno proizvedenu verziju, ali tek negdje sredinom tekuće decenije. Motor će vjerovatno biti već poznati biturbo V6 radne zapremine 2,9 litra. Znamo ga iz alternativa s naljepnicom Quadrifoglio, a koju viđamo na Giuliji i na Stelviju. Ujedno, ovo bi glatko mogao da bude posljednji novitet Alfe koji će integrisati motor s unutrašnjim sagorijevanjem.

