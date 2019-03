Alfa Romeo radi na novom ulaznom modelu

Italijanski Alfa Romeo trenutno radi na novom ulaznom modelu koji bi mogao da dobije formu i malog krosovera.

Prilikom prezentacije Tonale koncepta u Ženevi, šefica brenda za Evropu, Roberta Zerbi rekla je za britanski Auto Express da se radi na novom modelu koji će popuniti prazninu nastalu izlaskom modela MiTo.

"Mislim da nam je potreban ulazni model. To je nešto na čemu radimo. Nesam sigurna da će to biti MiTo, ali to će svakako biti ulazni automobil brenda", rekla je ona.

Ona je dodala da je takav model potreban da bi proizvođač zadovoljio planove prodaje:

"Ako želimo da ispunimo naš cilj prodaje od 400.000 automobila godišnje, potreban je ovakav model. Sigurno ne govorim o drugom MiTu, a šta će to biti vidjećemo", rekla je ona.

Zerbi se osvrnula na to da je MiTo uvijek bio popularan među ženama, te da bi krosover sličnih dimenzija mogao biti još popularniji.

Ukoliko se Alfa odluči da MiTo pretvori u maleni SUV, takav bi model bio hijerarhijski smješten ispod dolazećeg Tonale i modela Stelvio. Od njih bi očekivano bio i pristupačniji, što bi moglo uticati na bolju prodaju.

(CGauto)