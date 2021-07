Ambiciozan plan EU: Sva vozila bez štetnih gasova do 2035. godine

Evropska komisija je predložila da svi novi automobili i kombiji budu bez štetnih gasova do 2035. godine i do tada bi trebalo postepeno ukinuti prodaju vozila s pogonom na dizel ili benzin.

Ovaj ambiciozni plan EU, koji je objavljen danas, ima i klauzulu prema kojoj je potrebno da se vrši analiza napretka svake dvije godine.

Prije objave plana predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lejen je izjavila da proizvođači automobila treba da donesu odluku o promjeni načina proizvodnje.

"Oni najbolje znaju kako da razviju nova vozila ili pogonska goriva", rekla je ona za njemački dnevnik "Zidojče cajtung".

Nekoliko većih proizvođača automobila, uključujući "Folksvagen" i "Volvo" već su sugerisali da im je cilj da prestanu s proizvodnjom motora sa unutrašnjim sagorijevanjem u Evropi do 2035. godine.

Cilj prestanka proizvodnje vozila na fosilna goriva do 2035. dio je plana Evropske komisije da smanji izduvne gasove za 55 odsto do 2030. godine u odnosu na 1990. godine i da do 2050. godine više nema štetnih gasova.

Plan treba da potvrde članice EU i Evropski parlament.