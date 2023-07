Amerikanac probao Neveru: Kao da padaš u crnu rupu

Bret Berk sa portala Autoblog kaže da je prvi Amerikanac koji je posjetio Rimčevo najnovije sjedište na periferiji Zagreba. Imao je priliku da proba najpoznatiji Rimacov proizvod – Neveru.

Berk u svojoj recenziji piše da je Rimac sa Never već oborio svjetske rekorde u kočenju i ubrzanju – uključujući ubrzanje od 0-96 km/h za samo 1,7 sekundi. On kaže i da Rimac planira da postavi još jedan svjetski rekord, a tiče se najveće brzine postignute unutar zgrade.

"Većinu sam vozio po autoputevima, po selima i brdima u Hrvatskoj. Rimac radi dvonedeljnu kontrolu kvaliteta za svaku Neveru koju napravi, uključujući i do 500 milja probne vožnje, i to pokazuje. Spojevi su glatki iznutra i spolja, sve radi kako treba i auto ne škripi kao egzotični italijanski automobili iz 1970-ih ili Tesla iz 2020. Možda je to rezultat iskustva osnivača i izvršnog direktora Mate Rimca sa sopstvenim Modelom S, za šta mi je rekao da je kvalitet materijala prihvatljiv samo 'ako vam to nije previše važno, ako niste baš za automobile i ne brinete o svim detaljima enterijera i stvarima", piše Berk u revizija.

(B92)