Aston Martin u tajnosti razvija konkurenta McLarenu

Aston Martin u tajnosti radi na novom hiper automobili u saradnji sa RedBull timom iz Formule 1, koji će biti konkurencija modelami poput McLaren P1 i Ferrari LaFerrari.

Projekat se za sada vodi pod nazivom “brother of Valkyrie” (brat modela Valkyrie), a Aston Martin namjerava da svoj novi hiper automobil prodaje po cijeni od 1,5 miliona dolara, nakon što bude predstavljen 2021. godine.

Ferrari i McLaren su predstavili svoje perjanice tokom 2013. godine, a njihove zamjene se očekuju nakon što Aston Martin predstavio brata modela Valkyrie.

Da se na ovom automobilu zaista radi, potvrdio je niko drugi do šefa kompanije Aston Martin, Endi Palmer. On je izjavio da je ta informacija tačna i da je projekat u toku, odnosno, da to nije jedini projekat kompanije. Novi automobil će biti inspirisan modelom Valkyrie.

Aston Martin takođe radi na razvoju super automobila koji će biti pandan modelu Ferrari 488, koji će takođe biti predstavljen do 2021. godine. Oba automobila će imati novu šasiju od ugljenikovih vlakana.

Ovaj projekat takođe znači da će Aston Martin i RedBull nastaviti svoju saradnju i u buduće.

(Vrelegume.rs)