Aston Martin vraća na scenu DBS oznaku

Aston Martin potvrdio je da će nasljednik Super-GT modela Vanquish nositi legendarno ime DBS Superleggera.

Biće to prvi model sa DBS oznakom još od DB9 koji naslijedio prvu generaciju Vanquisha i proizvodio se 2008-2012. godine.

Dodatak "Superleggera", kao podsjećanje na originalni DBS iz 1967, na italijanskom znači "super lak", što umnogome ukazuje na karakteristike treće generacije ovog automobila.

"Kada čuješ ime DBS Superleggera, znaš šta je u pitanju. To će biti iskonski Aston Martin super-GT. To je ikona, poruka, a ni ovaj neće biti drugačiji. Pomjeramo granice performansi i dizajna kako bismo ovom automobilu dali jedinstven karakter i osigurali da bude dostojan svog nasljeđa i imena koje nosi", rekao je izvršni kreativni direktor AM Marek Rajhman.

Očekuje se da će DBS Superleggera koristiti Aston Martinov moćni motor razvijen u Kelnu, 5,2-litarski V12 sa turbopunjačem koji razvija više od 700 KS.

Predstavljanje ovog modela očekuje se krajem juna mjeseca. Aktuelna generacija Vanquisha je na sceni od 2012. i najpopularniji je Aston Martinov model.

U međuvremenu, u ovoj neobičnoj promjeni identiteta modela oznaka Vanquish će biti sačuvana za dolazeći Aston Martinov superautomobil sa motorom u sredini koji će biti konkurencija Ferrariju 488 GTB i McLarenu 720S, a čiji se početak proizvodnje očekuje 2021.

Tako će Vanquish biti smješten klasu iznad svoje zamjene DBS Superleggera. Aston Martin na taj način pokušava da privuče kupce manje zainteresovane za velike sportske tradicionalne limuzine, a više za automobile beskompromisnih performansi.