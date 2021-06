Njemački Abt Sportsline je predstavio još jedan modifikovani Audi RS6 Avant, u ovom slučaju specijalnu ediciju kojom se obilježava 125 godina otkako je Johann Abt osnovao kompaniju.

Dakle, RS6 Avant je ovde dobio Abt aero body kit (između ostalog prednji spojler, izmijenjeni prednji branik sa većim otvorima za vazduh i zadnji difuzor) pa modifikovano oslanjanje, sportski izduvni sistem od nerđajućeg čelika, nove alu točkove (do 22 inča), kao i dotjeranu unutrašnjost (crna koža, alkantara, crveni kontrastni šavovi, detalji od ugljeničnih vlakana...), piše Autoblog.

ABT Sportsline je pojačao i 4,0 litarski biturbo V8 motor sa mild hybrid sistemom. Fabrički primjerak inače ima 600KS i 800 Nm obrtnog momenta, dok Audi RS6 Johann Abt Signature Edition raspolaže sa 800KS i 980 Nm.

Serijski model od 0 do 100 km/h stiže za 3,6 sekundi, a ima najveću brzinu ograničenu na 250 km/h (opciono međutim može da iznosi 280 ili 305 km/h).

Naravno, Audi RS6 Johann Abt Signature Edition je zahvaljujući većoj snazi još brži pa do 100 km/h stiže za 2,9 sekundi, do 200 km/h za 9,8 sekundi i može do maksimalnih 330 km/h.