Audi će biti prijatnijeg stila

​Priča koju u posljednje vrijeme promoviše bavarska marka s dvostrukim parom prstenja postaje sve bliža srcu tolerantnih i miroljubivih ljudi.

Naime, šef dizajna Audija, Mark Lihte navodi da će budući modeli njemačkog brenda biti više "nježni i toplo nastrojeni", a "manje napadni, agresivni". Riječi imaju posebnu težinu jer pomenuti Lihte je u poziciji da vrši nadzor nad razvojem i odlučivanjem na temu dizajna budućih modela Audija.

Ovaj rukovodilac Audija je već bio veoma aktivan u prethodnih par nedjelja kada je govorio, između ostalog, i o tome kako će firma zauzeti potpuno drugačiji kurs u budućnosti i da će se u razvoju novih modela počinjati od uređenja enterijera, a i tada je nagovijestio da će agresivno stilizovana vozila početi polako da postaju dio prošlosti.

"Mislim da je to dobar primjer", rekao je on novinarima portala Top Gear, pokazujući na sferični koncept Audi Activesphere.

"Vjerujem da ovaj automobiil ne promoviše agresivan dizajn, naprotiv. Veoma je nježan, veoma toplo nastrojen, vrlo je… Nema ivica u dizajnu karoserije. Dobro, hajde, ima tu malo grubljeg štofa u donjoj zoni, ali to želimo da vizuelizujemo, zar ne? Vidim da će u budućnosti stil automobila biti više prijateljski. Kod Audija svakako. Ali, to je trend koji ima osnova da postane opšti. Nježnije, toplije, manje nabusito."

Novinare pomenute redakcije je zanimalo kako je Lihte došao do iznijetih zaključaka, posebno kada su mnogi komentari, kako od opšte publike, tako i od novinara, prepuni utisaka "dodatne i pojačane agresije" u stilu novih modela automobila, sve u želji dizajnera da "daju dušu" svojim kreacijama. Šta se to mijenja?

"Jedan od razloga bi mogao biti i rat koji je u toku i koji se odvija nedaliko od nas. Utiče na sve", reče on.

"To je jedan razlog, pretpostavljam. Drugi bi mogao da se tiče potencijala arhitekture za električna vozila, posebno u konteksu tehnologije autonomne vožnje koja nam daje toliko mogućnosti da izguramo nešto posve novo. U prošlosti smo uvijek imali motor s unutrašnjim sagorijevarnjem goriva, što je donosilo mnoga ograničenja i unaprijed postavljene smjernice. Dizajneri su bili na mukama u želji da vozilu daruju autentičnost. Ne sviđa mi se ta agresija u dizajnu, iskren da budem. Toliko je puno mogućnosti pred nama. Upravo to su razlozi zašto se stilisti na usredsređuju na agresivan dizajn. Tako ja to vidim", prenosi AutoRepublika.