Audi misli na kičmu svojih radnika

Automobilski gigant Audi želi da olakša život svojim radnicima pomoću specijalnog egzoskelt odjela koje bi trebalo da umanji učestalost povreda leđa na radnom mjestu.

Ovaj pilot program pokrenut je u proizvodnim centrima u Ingolštatu i Nekarslumu, a ukoliko bude uspješan, mogao bi da bude u potpunosti uveden u upotrebu u narednim godinama.

Ovaj egzoskelet je težak samo tri kilograma, a radnik ga na sebe stavlja poput dijela odeće. Uređaj je povezan sa kukovima i pokriva radnika od prepona do ramena. Audi tvrdi da osobe koje nose ovaj uređaj osjećaju 20-30 odsto manje bolova u leđima i ostatku tijela.

Audi uređaj testira na radnicima iz nekoliko različitih zona proizvodnje, od dva do sedam sati dnevno.

Gigant iz Ingolštata nije pionir u testiranju tehnologije koja bi trebalo da olakša radnicima izvršavanje svakodnevnih obaveza, jer rival iz Minhena BMW kao i južnokorejski Hyundai takođe imaju slične projekte.

Hyundaiev egzoskelet ima i električnu asistenciju koja može da omogući osobama sa težim povredama kičmenog stuba da se kreću, čak i da trče brzinom do 11 kilometara na čas.

Korejski prozivođač je otišao i korak dalje, napravio je ogromnog robota na ljudski "pogon" poput mašine za utovaranje tereta iz legendarnog Sci-fi filma Aliens.

S druge strane Atlantika, General Motors i NASA su pokrenuli zajednički projekat robotske rukavice (RoboGlove) koja omogućava čovjeku znatno veću silu stiska, što umanjuje povrede mišića prilikom rada.

