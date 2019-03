Audi planira da proširi saradnju sa Porscheom i Volkswagenom

Šef Audija, Abraham Šot, potvrdio je da ta marka planira još veću kooperaciju sa Volkswagenom i Porscheom.

Kako su sve tri marke dio VW grupe i uveliko sarađuju na praktično svim poljima razvoja automobila, postavlja se pitanje na šta bi se tačno ta saradnja još mogla proširiti? Šot kaže da je grupi potrebna veća sinergija.

Činjenica je da je Audi imao nekoliko teških godina, a nakon dizelgejta i WLTP haos koji je zahvatio njemačkog proizvođača ostavio je duboke rane u kompaniji. Abraham Šot planira štednju i reorganizaciju Audija, sa još većim fokusom na kinesko tržište.

Pored toga, njemački brend je "do guše" u elektrifikaciji. U naredne dvije godine planiraju da ponude čak pet potpuno električnih modela i sedam hibrida. Koliko je elektrifikacija postavljeno visoko na listi prioriteta za marketinško odjeljenje govori činjenica da ove godine nisu dozvolili izlaganje bilo kog automobila na glavnom štandu u Ženevi koji nije bio električni ili hibridni model.

Šot želi da vrati Audi na nivo na kojem je bio pre 2015. godine. Podsjetimo, tada je ta marka bila drugi premijum brend po broju prodatih vozila, odmah iza BMW-a. No, te sudbonosne godine došlo je do preokreta, prvo je Mercedes pretekao Audi i došao do druge pozicije, da bi par godina kasnije ostavio iza sebe i BMW i sada suvereno vlada premijum segmentom. U međuvremenu Audi je počeo da "kaska" za premijum komšijama, što Abraham Šot planira da ispravi.

Prvi čovjek Audija ima cilj da do 2022. godine uštedi kompaniji ogromnih 15 milijardi evra. Šot želi da ukine noćne smjene u fabrici u Ingolštatu, smanji broj menadžera zaposlenih u Audiju, kao i da se preuzme potpuni dominat u premijum segmentu u Kini.

(AutoRepublika)