Audi povukao kontroverznu reklamu sa djevojčicom

Njemački proizvođač se izvinio zbog reklame na kojoj je prikazana djevojčica kako jede bananu ispred automobila visokih performansi, što je odmah izazvalo lavinu kritika na Twitteru.

"Čujemo vaš glas, ali da raščistimo: Mi brinemo za decu", napisali su u tvitu i dodali:

"Iskreno se izvinjavamo zbog ove fotografije i pobrinućemo se da ona ne bude korišćena u budućnosti."

Inače, kritičari reklame su ukazali da je poza djevojčice bila "provokativna" i opasna po život, prenosi B92.

Neki su istakli da vozač nikako ne bi mogao da vidi tako malo dijete koje je naslonjeno na prednji branik automobila i čija glava ne izviruje previše iznad haube. Drugi su kritikovali seksualnu sugestiju fotografije, ukazujući na simbole poput banane i moćnog automobila u pozadini.

Audijev slogan na engleskom jeziku iznad sporne fotografije glasi: "Nek vam srce kuca brže - u svakom pogledu."

Njemačka kompanija kaže da je pokrenula istragu kako je došlo do objave ove fotografije.

Podsjećamo, u maju je njemački auto-gigant Volkswagen, vlasnik Audija, imao sličan problem na društvenim mrežama. Tada je njihova reklama za Golf bila sporna zbog rasističkih konotacija.

Sporna reklama sa djevojčicom snimljena je za promociju Audijevog modela RS4 Avant, a na njihovim službenim stranama ovaj visokoperformansni karavan se reklamira kao porodični auto, što je vjerovatno i pokrenulo lavinu negativnih kritika na društvenim mrežama.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL