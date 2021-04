Audi u električnoj ofenzivi: Upoznajte Q4 & Q4 Sportback e-tron

Svjetskom premijerom Audi je još jednom potvrdio kako je marka opasnih namjera za sve koji računaju na elektromobilnost. Dva nova modela jasno pokazuju novi smjer Audija i VW koncerna.

U jednom danu jednom premijerom Audijeva električna e-tron porodica dobila je dvije prinove. U pitanju su Q4 i Q4 Sportback, a obje koriste VW-ovu MEB platformu, što pred njih postavlja imperativ električnog pogona. Na papiru su ovo najmanji Audijevi e-tron modeli, ali praksa ih postavlja kao vrlo ozbiljne kandidate za globalni nastup. Zaobljenijeg i modernijeg dizajna, Audi je, izgleda, odlučio svoju električnu ponudu više distancirati. Modeli su malo izgubili u nastupu, ali su se ipak lakše prilagodili globalnom nastupu. Sportback izvedba je tu ipak atraktivnija, s više stila i boljom aerodinamikom, ali i 10 km boljim dosegom. Q4 postiže cw vrijednost od 0.28, a kod Sportbacka ta vrijednost iznosi 0.26.

Osim estetike i ponude prostora, između ove dvije izvedbe bitnih razlika nema. Baterija od 52 kWh je start, a idući na redu je set s tri ćelije više i 77 kWh. Apsolutna novost u ponudi su Matrix LED svjetla gdje su i dnevna prilagodljiva, što prije niko nije ponudio. Prevedeno, vlasnik bira između četiri različite konfiguracije rada LED sijalica, a to je personalizacija koja će sigurno zapaliti određeni dio Audijevih poklonika, ali i privući nove. Na zadnjem dijelu vozila svjetlosna traka povezuje jedinice zadnjih svjetala.

Najmanji električni "gospodar prstenova" je dugačak 4.588 mm, širok 1.865 mm i visok 1.632 mm. To je nekih 90 mm manje od Q5, ali i dalje puno. Primjera radi, prtljažnik u običnom Q4 guta 520 l, a u Sportbacku 535 l. U kabini je standardno okruženje, a od najzanimljivijih detalja izdvojićemo head-up zaslon s AR tehnologijom. To znači da će navigacija projicirati informacije na oko 10 m ispred vozača, i to na prostoru oko 180 cm širine. MMI ekran nije nikad bio veći u Audiju: dijagonala je narasla na 11,6 inča uz doplatu, a inače računajte sa 10,1. I još jedna novost. Audi u svijet automobila uvodi novog igrača u audio-tehnologiji - kalifornijski Sonos.

Na popisu pogona je nekoliko izvedbi. Evropski start označava 35 e-tron s malom baterijom od 52 kWh, ali i snagom limitiranom na 125 kW. Dalje slijedi 40 e-tron sa zadnjim pogonom i elektromotorom snage 150 kW te 310 Nm momenta. 100 km/h postiže za 8,5 sekundi, a posjeduje veću bateriju od 77 kWh. Njegov doseg je odličnih 520 km.

Snažnija opcija je 50 e-tron Quattro s dva elektromotora. Raspolaže s 220 KW i 460 Nm, a s njima Q4 uhvati 100 km/h za odličnih 6,2 sekunde. Maksimalna brzina limitirana je na 180 km/h. Sa druge strane je punjenje, a to znači kompatibilnost sa širokim spektrom punjača, od AC snage 11 kW (7.4 kW kod slabije baterije) do DC punjača snage 125 kW. Potonji znači 130 km dosega nakon 10 minuta punjenja, a to zvuči veoma dobro.

Prodaja modela Q4 e-tron kreće u junu po startnoj cijeni od 41.900 evra. Sportback izvedba će biti skuplja oko 2.000 evra. Model u SAD kreće srednjom izvedbom i koštće 45.000 USD.

