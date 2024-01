Austrija pooštrava kazne za prebrzu vožnju

Austrija pooštrava kazne za prebrze vozače. Od marta 2024. godine vozači koji prebrzo voze neće samo dobiti visoke novčane kazne, već će im se se u ekstremnim slučajevima oduzimati automobil.

Kriterijumi prema kojima će se oduzimati vozila su:

u urbanim područjima: Ako se dopuštena brzina prekorači za 60 km/h, automobil se može odmah oduzeti na dvije sedmice

van mjesta: Ako se prekorači brzina za više od 79 km/h, vozilo se može oduzeti na licu mjesta na dvije nedjelje

trajno: Nećete dobiti automobil nazad u svim slučajevima. Ako vozite preko 89 km/h u urbanim sredinama ili preko 90 km/h van grada, vozilo vam može biti trajno oduzeto. Potom će se naći na aukciji, prenosi Phoenix magazin

Evo pregleda kazni za prekoračenje brzine u Austriji:

Blaga prekoračenja brzine: Ako prekoračite brzinu za manje od 20 km/h, kazna se obično određuje kao novčani prekršaj. U zavisnosti od prekoračenja brzine, kazna se kreće od 30 do 70 evra.

Srednja prekoračenja brzine: Ako prekoračite brzinu za 20 do 40 km/h, to se smatra srednjim prekoračenjem brzine. Kazna za srednje prekoračenje brzine u Austriji može iznositi od 70 do 160 evra, a uz kaznu se može dodati i oduzimanje bodova s vozačke dozvole.

Velika prekoračenja brzine: Ako prekoračite brzinu za više od 40 km/h, to se smatra velikim prekoračenjem brzine. Za takve prekršaje kazne su puno strožije. Kazne za velika prekoračenja brzine uključuju novčane kazne koje se kreću od 70 do 2.180 evra, oduzimanje bodova i mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na određeno vrijeme.

