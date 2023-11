Automobili s najmanje kvarova i grešaka

Njemačka stručna organizacija TÜV svake godine sprovede više od deset miliona tehničkih pregleda i sve to sintetizuje u svoj izvještaj.

Sada je vrijeme za najnoviji TÜV Report 2024.

Prosječna starost voznog parka je dostigla novi maksimum u Njemačkoj – 10 godina. Kao rezultat toga, starija vozila postaju sve važnija za bezbjednost na putevima, piše Revija HAK.

U vozilima starim do tri i pet godina, ali i ukupno, pobjednik je VW Golf Sportsvan. Automobil koji se proizvodio do kraja 2020. godine ima najmanju stopu grešaka. Do pet godina stari automobili imaju 4,2 posto grešaka i prosjek od 49.000 kilometara. Slijede VW T-Roc-a i T-Cross kod vozila starih do pet godina.

Ono što je zanimljivo su vozila starijih godišta, do sedam godina, a tu dominira Mazda CX-3 (6,5 posto grešaka i 68.000 prosječnih kilometara).

Prema statističkoj procjeni svih glavnih pregleda između jula 2022. i juna 2023., svakome kome treba jeftin i pouzdan automobil za porodicu preporučuje se kupovina Mercedesa B-klase. On nakon devet godina postiže najbolji rezultat (10,5 posto), uz prosjek od 90.000 kilometara. Od malih automobila, posebno se ističe Honda Jazz, do sedam godina starosti samo je 8,4 posto nadostataka ili 22,9 posto do 13 godina (prosjek 117.000 kilometara). Od malih, novijih automobila posebne pohvale zaslužuju Opel Karl i Peugeot 208.

Na dnu je jedan model prestigao pretposlednju Daciju Logan, a to je Tesla Model 3 koji već nakon trogodišnje eksploatacije ima 14,7 posto grešaka. S kasnijim godištima ne briljiraju BMW X5, Seat Alhambra, Dacia Dokker i Renault Twingo.

