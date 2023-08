Autonomija od 630km? Moguće je

First Hydrogen Corp., izvjestio je da je njegovo prvo vozilo pogonjeno vodoničnim gorivnim ćelijama ostvarilo autonomiju od 630 kilometara jednim punjenjem, tokom nedavnog flotnog ispitivanja u saradnji s britanskim javnim preduzećem SSE Plc.

Povratna informacija od strane vozača je bila konstantno pozitivna. Jedan od njih, zaposlen u SSE-u, prokomentarisao je da je vožnja „tiha“, „uglađena“ i „pruža zadovoljstvo“.

Pored toga, vozači iz SSE-a su konstatovali da su performanse što se dometa tiče ekstremno impresivne, primJetivši da se First Hydrogen vozila ponašaju više kao dizelaši u smislu autonomije, ali bez štetnog uticaja na životnu sredinu.

Komercijalna vozila s vodoničnim pogonom nastavila su da uspješno prelaze duge rute koje je pred njih postavio SSE, demonstrirajući da su kompatibilna s postojećom infrastrukturom. Tim je primjetio da je za dopunjavanje rezervoara potrebno nekoliko minuta.

Tokom testiranja, SSE je prevashodno First Hydrogen vozila ispitivao na glavnim putevima u Aberdinu u Škotskoj. Povoljni saobraćajni uslovi u ovom regionu omogućili su da se vozila voze pri maksimalnoj brzini kada je to bilo bezbjedno, i to u okviru dužih perioda nego što je to urađeno ranije. Čak i pri konstantno višim brzinama, vozila su zadržavala dobru gorivnu efikasnost, trošeći 1,58 kilograma H2 na pređenih 100 kilometara.

Tokom većine odrađenih vožnji, vozila su zadržala baterije na maksimalnoj napunjenosti zahvaljujući regenerativnom kočenju, odnosno količina napunjenih i potrošenih kWh je bila uporediva, što je jasan pokazatelj efikasnosti First Hydrogenovog sistema energetskog menadžmenta.

Ovi podaci sugerišu da su ukupne performanse vozila čak bolje od očekivanih, jer su nadmašeni rezultati postignuti u preliminarnim testiranjima, posebno pri vožnji konstantnim brzinama, jer manje kočenja i ubrzavanja podrazumeva i manje potrošenog goriva. U nekoliko tura, vozila su u jednom smjeru bila u potpunosti opterećena tovarom, a pri povratku delimično. Vozači su primjetili da veće opterećenje nije primjetno redukovalo brzinu i autonomiju, niti je uticalo na performanse gorivnih ćelija.

SSE je prvo javno preduzeće koje je u realnom saobraćaju testiralo vozila pogonjena vodoničnim gorivnim ćelijama. Kao jedna od najvećih kompanija u Velikoj Britaniji u oblasti energetske infrastrukture, SSE je formirala Net Zero akcioni plan, a nedavno je povećala ulaganja u obnovljive izvore energije i svoje električne mreže na 18 milijardi funti sterlinga. SSE se 2019. obavezao da će 3.000 svojih flotnih vozila transformisati u čisto električna do 2023., s tim što trenutno ima preko 1.100 elektromobila u floti.

