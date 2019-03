Autor najboljeg auta na svijetu najavio novi model

Gordon Murray je stvorio prvi i vjerovatno najbolji superautomobil, McLaren F1, a sada je u Ženevi najavio što sprema u budućnosti.

Uz minijaturni gradski auto, njegov brend IGM priprema i vozački nastrojen sportski auto sa središnje postavljenim motorom. Iza projekta T43 se krije auto relativno pristupačne cijene.

U intervjuu za američki Road and Track Murray je otkrio da će auto pokretati Fordov trocilindraš, a sam auto je opisao riječima: "To je Lotus Elise, ali za svakodnevnu upotrebu. U njega se lako ulazi, ima krov i potpuno učinkovitu klimu, audiosustav, navigaciju i zračne jastuke. To je segment koji nije samo slabo zastupljen nego je potpuno prazan."

Murray pritom obećava vrhunske performanse. 160 kW/218 KS snažan Fordov motorić će se poigravati s automobilom mase manje od jedne tone. Uostalom, konstruktor je najavio specifičnu snagu na nivou Porschea 911 Carrere S. I da, ovdje ima mjesta samo za ručni mjenjač. Najavljena je i cijena, a ona neće prelaziti 40.000 funti.

A kad je F1 u pitanju, Murray je tu vrlo tajnovit. Nasljednik se zaista sprema i imaće V12 motor, a koncepcijski će biti jednosjed. Na njega ćemo čekati još barem godinu dana, a kad je cijena u pitanju jasno je da će i u tom domenu biti u vrhu.

(NN/index.hr)