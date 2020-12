Avion sletio na auto-put i sudario se s automobilom, sve snimljeno

Pilot malog aviona bio je primoran da sleti na autoput u Minesoti gdje se sudario s automobilom.

Incident se dogodio u srijedu naveče po lokalnom vremenu na autoputu Interstate 35W.

Pilot je uspio spustiti avion koji se sudario s jednim automobilom, ali ozbiljnije povrijeđenih srećom nije bilo.

Vozačica automobila Britani Jurik je rekla da je vidjela avion sekundu prije sudara, tako da nije mogla ništa učiniti.

Ona u incidentu nije povrijeđena, kao ni pilot Kreg Giford i jedan putnik aviona.

Razlog prisilnog slijetanja je kvar motora, a snimak slijetanja je postao viralan na internetu.

ICYMI: A plane landed on 35W last night. (Yes, really!) While this isn't *quite* what we mean by a "multimodal transportation system," we're glad no one was injured and are impressed by the pilot's effort to #zippermerge from above! pic.twitter.com/imPdiQ1wMX