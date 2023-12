BMW M će zadržati šestocilindrične i V8 motore dok ne pređe na električni pogon

​BMW-ova M divizija neće slijediti strategiju Mercedes-AMG-a da ponudi motore sa manjim brojem cilindara za svoje modele.

Umjesto toga, BMW M će zadržati svoje aktuelne šestocilindrične i V8 motore dok na kraju ne pređe na električni pogon. Ne razmatraju se nikakvi trocilindrični i četvorocilindrični agregati u kombinaciji sa električnim motorima i baterijama, potvrdio je u nedavnom intervjuu šef BMW M-a Frank van Meel.

Komentarišući mnoge različite teme, van Meel je rekao da stavljanje manjeg motora ispod haube M modela u kombinaciji sa velikim baterijama jednostavno "ne bi bio pravi način" za kompaniju. Elektrifikacija će igrati ulogu u prelasku na potpuno električna M vozila (primjer je XM sa svojim elektrifikovanim 4,4 litarskim V8 motorom) ali će električni motori imati pomoćnu ulogu u tom procesu.

"To nije način na koji mi to vidimo jer ionako želimo da imamo jak osnovni motor. Dakle, prelazak na manje motore sa unutrašnjim sagorijevanjem u kombinaciji sa većim baterijama ne bi bio pravi put. Za nas će tada korak biti da odmah pređemo na potpuno električnu energiju. I da to uradimo to na pravi način", rekao je van Meel.

Potpuno električni M automobili neće uskoro doći na tržište jer van Meel vjeruje da EV tehnologija još nije spremna za mašinu fokusiranu na stazu - onu koja može da obezbijedi "kontinuiranu izlaznu snagu na značajan način".

"Mora da odradi jedan ili dva kruga (Nurburgring Nordschleife) punom brzinom, a onda sa baterijom, ako idete, recimo preko 250 kilometara na sat, ionako nećete stići mnogo dalje. Dakle, to je trenutno ograničenje“, dodao je izvršni direktor, prenosi "AutoBlog".

