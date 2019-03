BMW M modeli će koristiti tehnologiju "i" odjeljenja

BMW je potvrdio da će performantno "M" odeljenje i "i" odjeljenje za elektrifikaciju sarađivati pri konstrukciji budućih M modela.

Naime, tokom jednog intrevjua na Sajmu automobila u Ženevi, šef "i" odjeljenja kompanije BMW, Robert Irlinger je naveo da će uz pomoće električne tehnologije M modeli biti još brži.

“Vidjećete i elektrifikovana vozila sa M oznakom. U pregovorima smo sa drugim brendovima i podbrendovima iz BMW grupacije. Vozila kompanija Rolls-Royce, MINI i 'M' odjeljenja će dobiti dosta toga od elektrifikacije. Naravno, biće to na različitim nivoima, ali do toga će svakako doći. Već radimo na tome”, naveo je Irlinger.

Ono što Irlinger nije otkrio jeste koji će prvi BMW M model dobiti hibridni pogonski sklop. Vrlo lako bi to mogli biti novi M3 i M4. Ova dva nova modela će, kako se predviđa, zadržati isti twin-turbo šestocilindarski agregat zapremine 3 litara sa trenuntih modela. Međutim, uz pomoć malog elektromotora, taj agregat bi mogao da razvija i do 500 konjskih snaga. To bi bilo i više nego dovoljno da pariraju modelu Mercedes-AMG C63.

Nakon toga, očekuje se da i ostali BMW M modeli krenu putem elektrifikacije. Prema tome, oni koji žele M automobil bez hibridnog pogona imaju još par godina da takav automobil i kupe.

