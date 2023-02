BMW i Volkswagen protiv Euro 7 standarda

Najave Evropske unije o novom standardu emisije Euro 7 za vozila u drumskom saobraćaju izazvale su veliku buru. Primenjivao bi se od 2025. godine, a cilj mu je dalje smanjenje emisije štetnih gasova iz novih vozila.

Konkretno, to znači ulaganje u nove tehnologije i podizanje cijene automobila za nekoliko hiljada evra. Za kupce BMW-a X5 ili Mercedesa S klase to neće predstavljati veliki problem, ali za one koji mogu da dobace samo do modela nižih klasa, dodatne dvije hiljade evra na cijenu automobila biće veliki trošak.

Volkswagen i BMW su stoga iskoristili njemački portal auto-industrije Automobilwoche kao platformu da izraze svoje duboko neslaganje sa novim planovima Evropske unije.

Oni su oštro protiv ove odluke i smatraju da je transfer nove tehnologije neizvodljiv u tako kratkom vremenskom periodu pod pristojnim komercijalnim uslovima.

U BMW-u smatraju da je norma Euro 7 instrument za raniji prestanak proizvodnje benzinskih i dizel motora, jer se po svemu sudeći smatra da će proizvođači automobila ići linijom manjeg otpora i odustati od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, prenosi b92.

Evropska komisija je u novembru predstavila svoje prijedloge za standard Euro 7. Ograničenja za automobile bi trebalo da budu samo delimično niža nego prema standardu za emisiju izduvnih gasova Euro 6, koji je na snazi od 2015.

Ali treba ih mjeriti u proširenom obliku testova koji uzimaju u obzir parametre kao što su hladni startovi i kratka putovanja kada emisije štetnih gasova (CO2, NOx...) višestruko veće.

"Kvalitetu vazduha ne pomaže ako mjerimo emisiju izduvnih gasova novog motora sa unutrašnjim sagorevanjem pri punom gasu i prikolicom za konje u prvoj brzini na planinskom prevoju u Alpima", pomalo podrugljivo su rekli iz Volkswagena.

Zaključili su da je razvoj električne mobilnosti najbolji način da se smanje emisije štetnih gasova, ali bi to mogao biti problem ako moraju da prebace sve svoje resurse da bi ispunili normu Euro 7 i razne homologacije.