BMW ipak neće dodatno naplaćivati otključavanje funkcija u kolima

Bavarski proizvođač automobila BMW potpuno je promijenio politiku, najavivši da ukida kontroverznu mjesečnu pretplatu za funkcije kao što je grijanje sjedišta.

Prije nešto više od godinu dana BMW je najavio da će uvesti mjesečnu pretplatu za vlasnike svojih automobila koja će im omogućiti da otključaju neke dodatne funkcije na svojim automobilima. Pored grijanih sjedišta, na listi su bile asistencija u vožnju, automatski dugi farovi, paljenje na daljinu i još nekoliko opcionih dodataka koje već imate u kolima, a koji bi se aktivirali samo nakon plaćanja pretplate.

Ovakva odluka dovela je do nezadovoljstva kako među korisnicima, tako i među novinarima, jer se radi o opcijama koje već imate u svojim automobilima, ali su zaključane dok ne platite pretplatu.

Član izvršnog odbora kompanije BMW Piter Nota je za Autocar izjavio: "Sada se fokusiramo na 'funkcije na zahtjev' za softver i proizvode vezane za usluge, kao što su pomoć pri vožnji i pomoć pri parkiranju, koje možete dodati kasnije nakon kupovine automobila, ili na određene funkcije koje zahtijevaju prenos podataka na koje su kupci navikli na plaćanje u drugim oblastima.“

"Ono što više ne radimo – a to je veoma poznat primjer – je da nudimo grijanje sjedišta na ovaj način. Ili je unutra ili napolju. Nudimo ga u fabrici – ili ga imate ili nemate.“

"Mislili smo da ćemo klijentu pružiti dodatnu uslugu tako što ćemo ponuditi priliku da to kasnije aktiviramo, ali ova odluka nije naišla na lijep prijem kod korisnika. Ljudi osjećaju da su platili duplo – što zapravo nije bilo tačno, ali percepcija je realnost. Uvijek kažem. Dakle, to je bio razlog zašto smo to zaustavili.”

Nakon najave da će ukinuti ovaj sistem pretplate, treba napomenuti da BMW i dalje planira da nastavi sa pretplatom na softverskih usluga, kao što je prethodno pomenuta funkcija pomoći pri parkiranju. Oni smatraju da su kupci ovo prihvatili, jer razumiju da plaćaju softver, a ne aktiviraju nešto što već imaju.

(Benchmark.rs)

Naravno BMW nije jedini proizvođač koji eksperimentiše sa paketima pretplate, pošto je slična reakcija javnosti bila kada je Mercedes-Benz najavio funkciju povećanja ubrzanja na svojim EQE i EQS modelima samo ako platite pretplatu.

Paket košta korisnike u 100 USD mesečno za efektivno povećanje snage za 45 kW ili 65 kW, u zavisnosti od modela.

BMW

ELEKTRIČNI AUTOMOBILI

PRETPLATA

https://bench.rs/208744

Ostani u toku