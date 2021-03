BMW ostaje vijeran razvoju motora s unutrašnjim sagorijevanjem

Već smo izvijestili da Audi zaustavlja razvoj motora s unutrašnjim sagorijevanjem. Doduše, postojeće će unapređivati kako to budu zahtijevala ekološka načela, i to je to. Međutim, "prva“ bavarska marka ne dijeli te stavove.

Naime, na društvenim mrežama je citiran šef BMW-a, Oliver Cipse, koji je rekao da kompanija ne planira da obustavlja razvoj motora s unutrašnjim sagorijevanjem, jer će potražnja za automobilima sa SUS motorima biti jaka još dugi niz godina.

To su dobre vijesti za sve one kojima "bijela tehnika“ automobilski stil nije u srcu.

Mada tvrdnja CEO-a BMW-a ipak nešto znači, činjenica je da će ekološka regulativa biti u budućnosti samo sve stroža i stroža, a Bavarci će morati da iznađu način da se s njom izbore, što doduše i planiraju.

Trenutno BMW proizvodi nekoliko "plug-in“ hibrida i ima plan da u gamu uvrsti veliki broj električnih modela. Preključe, prije roka je predstavljen novi i4, prenosi Vrelegume.rs.

Međutim, većina automobila bavarske marke, što je uostalom slučaj i sa svim ostalim etabliranim proizvođačima, i dalje je pogonjena motorima s unutrašnjim sagorevanjem.

Poput rivala iz Mercedes-Benza, i BMW je u fazi elektrifikacije, ali taj proces prije možemo nazvati sporim nego dinamičnim. Činilo se da će futuristički i3 i i8 poslužiti kao zamajac ka elektrifikaciji sredinom 2010-ih, ali nakon njih napori na tom planu teku prilično sporo. Zapravo, u velikoj mjeri je to razlog zašto je Harald Kriger zamijenjen Oliverom Cipseom na čelu BMW-a.

U to vrijeme bi možda bilo čudno da Cipse da komentar u kojem potvrđuje budućnost SUS motora u BMW-u, ali čini se da on smatra da postoji prostor za obe tehnologije pod krovom bavarskog proizvođača.

Vidjećemo da li će ovakva izjava "opstati“ za 15 godina, do kada će brojna velika tržišta zabaniti prodaju novih automobila na fosilna goriva. Ukoliko ne bude tržišta za benzince i dizelaše, i BMW će biti prisiljen da promijeni kurs, s tim što bi u tom slučaju mogao prilično da kaska za konkurencijom.