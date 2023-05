BMW planira "čistiji" dizajn za buduće modele

BMW-ove dizajnerske odluke su bile kontroverzne u posljednjih nekoliko godina, pri čemu su modeli njemačkog proizvođača ponekad nosili ogromne (osvetljene) prednje maske i dizajnerske elemente koji nisu po svačijem ukusu.

Međutim, ovo bi uskoro moglo da se promijeni, navodi Motor1, jer glavni dizajner brenda Adrijan van Hojdonk kaže da će buduća BMW vozila imati čistiji izgled i prednje maske koje ne bodu oči, piše Autoblog.

U razgovoru sa Top Gearom, glavni dizajner ovog proizvođača automobila, koji je nekada radio pod vođstvom Krisa Bengla, kaže da oni "ne ignorišu čavrljanja". Međutim, sa solidnim ciframa o prodaji – 2,1 milion širom svijeta za brend kao cjelinu i 177.000 samo za BMW M u 2022. – izgleda da kontroverze prolaze prilično dobro kod kupaca kompanije.

"Smatramo da u našem poslu treba da dodajemo nove elemente dizajnu, ne možemo samo da ponavljamo ono što imamo. Ponekad moramo da odemo i radimo nove stvari. Razlog za to je i u tome da mi želimo da imamo uspjeh i za 10 godina", rekao je van Hojdonk.

On dodaje da dizajnerski tim ima prilično jasnu predstavu o tome šta radi i da nije kao da samo eksperimentišu. "To je veoma smišljen proces", rekao je on.

Kada je u pitanju maska, šef dizajna misli da je brend uradio sve, od vertikalne, veoma tanke, do široke i veoma niske, tako da u suštini može da radi šta želi odavde pa nadalje, jer ima mnogo nasljeđa da to podrži, prenosi Telegraf.

Međutim, za očekivati je čistiji dizajn, kako kaže: "Mislim da će u budućnosti biti važno da će naš dizajn biti čistiji. Masku ćemo dizajnirati prema proporciji ukupnog vozila, ili prema izrazu koji želimo da mu damo."