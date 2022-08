BMW pravi električni superautomobil?

Iz BMW-a su nagovijestili da bi mogli da naprave model u stilu ikoničnog M1, a koji bi imao oblik elektrifikovanog superautomobila.

M odjeljenje se trenutno priprema da krene u program brze elektrifikacije, sa elektrifikovanim modelima, uključujući buduće varijante BMW M5 i BMW M3, kao i planiranim SUV rivalom za Lamborghini Urus, piše Autoblog.

Možda i najznačajnije za BMW fanove, u kompaniji nisu isključili ni električni superautomobil, inspirisan M1, uprkos tome što su otkazali rani projekat prije tri godine.

U 2019. godini, BMW je naime pokazao Vision M Next hibridni koncept superautomobila kao indikaciju šta da očekujete od njihovih elektrifikovanih sportskih automobila.

U to vrijeme se očekivalo da uđe u proizvodnju kao duhovni nasljednik M1. Ipak, ubrzo nakon toga, počeli su da kruže izvještaji da je projekat otkazan zbog zabrinutosti oko troškova istraživanja i razvoja, kao i niskog prodajnog potencijala.

Međutim, šefovi BMW-a ostaju otovoreni za više posebnih M modela, što potencijalno otvara vrata za ponovno razmatranje koncepta superautomobila. Šef BMW-a M Frank van Meel je za britanski Autocar rekao i ovo:

"To je uvijek nešto čime možemo da se pozabavimo. Kao automobilisti, uvijek sanjamo da napravimo takve automobile. To ne znači da ćemo ih napraviti, ali nastavljamo da istražujemo te ideje.Činjenica da Vision M nikad nije ostvaren "ne znači da ne razmišljamo o supersportskom automobilu", rekao je on.

(b92)