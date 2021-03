BMW predstavio model i4 s 523 konjske snage

Tri mjeseca nego je prvobitno planirano kompanija BMW je predstavila električni model i4 spreman za proizvodnju.

Finalni proizvod je stigao oko godinu dana nakon koncepta te se tako pridružio BMW-ovoj električnoj ponudi koju čine još iX3 i iX SUV-ovi te hečbek i3.

Produkcijska verzija izgleda gotovo identično kao Concept i4 što se i očekivalo jer je koncept više bio u formi prototipa blizu proizvodnje, a ne koncept pretjeranog dizajna. Na fotografijama se vidi da je povezan sa sljedećom generacijom Serije 4 Gran Coupe jer dva modela dijele mnogo karakteristika eksterijera.

Stražnja vrata s redizajniranim ručkama na samo da mijenjaju izgled bočnog profila nego i unapređuju aerodinamiku. Ovo rješenje nije rezervisano samo za električni model jer je na špijunskim fotografijama vidljivo i da ih ima Serija 4 Gran Coupe, prenosi Kliks.

Plavi detalji i aerodinamični točkovi razlikuju i4 od nadolazeće Serije 4 Gran Coupe, kao i redizanirani branici te nedostatak izduvniih cijevi.

Većina tehničkih specifikacija je još uvijek misterija, ali se zna da će i4 razvijati do 523 KS u slučaju M Performance modela te da će od 0 do 100 km/h ubrzavati za oko 4 sekunde. Takođe, poznato je i da će domet iznositi do 590 kilometara.

Uskoro se očekuju novi detalji kao i fotografije unutrašnjosti.