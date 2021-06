BMW priznao da je M550i sporiji od fabričkih podataka

Kada je američki Car and Driver testirao 2021 M550i xDrive otkrili su da je ovaj automobil od 0 do 60 milja (96 km/h) ubrzavao za 4,1 sekundu. To je veoma dobro za jednu limuzinu, ali BMW-ovo zvanično vrijeme kaže da bi to u stvari trebalo da bude samo 3,6 sekundi.

Zatim je u drugoj seriji testiranja postignuto bolje vreme od 3,9 sekundi, ali je to i dalje bilo slabije od fabričkih podataka.

Car and Driver je zatražio još jedan automobil iz druge flote, ali do tada je BMW već bio upoznat sa ovom temom pa ih je obavijestio da će istražiti stvar.

Nekoliko dana kasnije BMW je saopštio da je problem bio u pogrešnoj komunikaciji kompjutera motora i modula za kontrolu stabilnosti kod M550i xDrive.

Kako bi se otklonio problem BMW će ovog ljeta izvršiti apdejt softvera na ovom modelu kao i na verziji 540i xDrive.

(Autoblog.rs)