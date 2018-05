BMW razmišlja o crossover kabrioletu

BMW je svoju ponudu X modela raširio kroz cijelu gamu, a sada bi im mogao pridružiti i toples izvođenja.

Nakon modela X5 stigao je X3, a potom se poput zaraze X ponuda proširila od najmanjeg X1 do vrlo uspješnog X6 i modela koji tek dolaze, X7 i možda čak X8.

Osim mogućih osam crossovera u pripremi su i eko izvođenja, pa bi tako na ceste uskoro trebali stići prvi iX modeli. Pogađate, tu još nije kraj.

Tako u BMW-u ne otklanjaju ideju još jednog koncepta. Inicijalno predstavljen na Muranu, danas ga nudi samo Range Rover, i to kao Evoque Convertible. Ralph Mahler, šef strategije BMW-a, za Digital Trends je ideju crossovera cabrio ostavio otvorenom opcijom.

"To je zaista zanimljiva tema. To su pitanja koja smo si postavljali u zadnje vrijeme. Bez obzira na mogućnost i tržišnu opravdanost. Vidite našu trenutnu gamu. Sada ga nemamo, ali mislim da je to zanimljivo pitanje", rekao je Mahler.

Podsjetimo, kad je Mercedes najavio X klasu, u BMW-u nisu u potpunosti zanijekali razvoj pick-up modela. Tako i sada opcija ne mora nužno značiti da će doista tako nešto stići na cestu. S druge strane, VW je već najavio model T-Roc u cabrio izdanju, i to od 2020. godine.

