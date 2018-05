BMW u opozivu: Stotine hiljada automobila moraju na servis

BMW je objavio kako će na servis morati više od 300.000 automobila, a sve kako bi se uklonila konstrukcijska greška na električnom sistemu.

To je već drugi opoziv koji se nadovezao na prošlogodišnji dobrovoljni servis, koji je obuhvatio oko 36.000 automobila. Novi opoziv daleko je opsežniji, a obuhvata četiri modela, i to seriju 1, seriju 3, Z4 i X1, bez obzira na tip pogona. Radi se o automobilima proizvedenim u periodu od 2007. do 2011. godine koji se nalaze u Velikoj Britaniji.

Opoziv je posljedica istrage u kojoj je BBC Watchdog otkrio kako u pojedinim BMW-ovim modelima motor može stati u vožnji i time dovesti do zaustavljanja vozila, ali i potencijalno opasne situacije.

Neki vlasnici BMW-ovih automobila odlučili su prestati voziti BMW nakon što su na vlastitoj koži iskusili kako je to kada se ugasi auto u saobraćaju. Jedan od njih je Mvape Kambafvil, koji je za BBC izjavio da se njegov BMW serije 3 ugasio u vožnji još u decembru 2016.

(index.hr)