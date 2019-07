Besplatne kontrole auta do 20. jula u RS

​BANJALUKA - Preventivna akcija besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila počela je juče u banjalučkom naselju Lazarevo, koju su stručne ekipe Auto-moto saveza RS obavljale na pokretnom tehničkom pregledu.

Time je ozvaničen početak ovogodišnje akcije "Da li vozite tehnički ispravno vozilo - provjerite".

Predrag Likokura, viši stručni saradnik za tehničke usluge AMS RS, rekao je da je juče tokom prvog dana akcije bio veliki odziv vozača te da su vozila bila prilično ispravna.

"Juče smo pregledali 55 vozila. Vršimo kontrolu kočionih uređaja, upravljačkog sistema, amortizera, kočione tečnosti, rashladne tečnosti, stanja akumulatora, plinske instalacije koje vozilo posjeduje i svjetlosno-signalnih uređaja", rekao je Likokura.

On ističe da su najčešće nepravilnosti juče bile s kočionom tečnošću, koja nije bila na zadovoljavajućem nivou, te sa svjetlosno-sigurnosnim uređajima, ali je bio i poneki kočioni uređaj koji nije bio u potpunosti ispravan.

Dodao je da će akcija trajati do 20. jula na teritoriji RS, a da se sprovodi u saradnji s Ministarstvom saobraćaja i veza RS, MUP-om RS, auto-moto društvima i Agencijom za bezbjednost saobraćaja RS.

U AMS-u RS ističu da će ova akcija kontrole biti izvođena još danas u krugu Auto-moto društva "Krajina" od 10 do 15 časova.

"Akcija će biti nastavljena u srijedu u Prijedoru od devet do 13 časova u krugu 'Autotransporta'. U četvrtak će besplatni tehnički pregledi biti vršeni u Šamcu od devet do 13 časova na parkingu ispred Auto-moto društva Šamac, a u Prnjavoru u petak od devet do 13 časova", saopšteno je u AMS RS.

Oni kažu da s obzirom na početak godišnjih odmora dolazi do povećanja mobilnosti na putevima, pa AMS RS sprovodi ovu aktivnost s ciljem da se vozačima pomogne da pripreme vozilo za duža putovanja i bezbjednije učestvuju u saobraćaju.

Dodaju da time žele skrenuti pažnju na očuvanje i održavanje karakteristika vozila na nivou koji obezbjeđuje zadovljavajuću sigurnost u saobraćaju, nužnu efikasnost i ekonomičnost u transportu.

AMS RS sa svojim partnerima od 2003. godine sprovodi preventivnu aktivnost "Da li vozite tehnički ispravno vozilo - provjerite".

Vozači će, osim na navedenim lokacijama, svoja vozila moći pregledati i u AMD koja u svom sastavu imaju stanicu tehničkog pregleda u pomenutom periodu.