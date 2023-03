Bez tehničkog pregleda za zatamnjivanje stakala i ugradnju kuke?

Među najavljenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima našao se i prijedlog Agencije za bezbjednost saobraćaja koji bi mogao da donese lijepe uštede vozačima u Srbiji.

Naime, za manje prepravke na vozilima neće više biti potreban novi tehnički pregled, kao ni potvrda proizvođača, najavio je za sajt Polovni automobili Branko Stamatović, direktor Agencije.

Do sada je, podsjetimo, za prepravke automobila bilo neophodno da osim plaćanja same usluge i ispitivanja vozila, dobijete od proizvođača potvrdu o saobraznosti, ali i da uradite tehnički pregled kako biste takvo vozilo mogli da registrujete. Neki proizvođači za izdavanje potvrde naplaćuju tridesetak evra, dok se cijena ovog papira kod nekih uvoznika naplaćuje čak i do 100 evra.

Kad na to dodate cijenu tehničkog pregleda, koja iznosi otprilike 50 evra, jasno je da krajnji iznosi za prepravke na vozilima nisu mali.

"Sagledali smo kompletnu situaciju i odlučili da predložimo zakonsku izmenu, po kojoj za manje prepravke u koje spadaju zatamnjivanje stakala, ugradnja kuke, ugradnja zaštitne kabine ili rama na traktoru, ali i ispitivanje vozila za koja nisu poznati ili su pogrešno upisani tehnički podaci u saobraćajnoj dozvoli neće više biti potrebna potvrda od proizvođača, kao i tehnički pregled. Jednostavno, takvim prepravkama se ne narušava bezbednost vozila i drugih učesnika u saobraćaju, tako da smo želeli da vozačima smanjimo troškove koji nisu neophodni", kaže Branko Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

Da pojasnimo, izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja zapravo će se omogućiti propisivanje bližih uslova da se ova oblast definiše i to kroz novi predlog Pravilnika o ispitivanju vozila.

Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja su trenutno na razmatranju u Vladi Srbije i očekuje se da bi uskoro mogli da se nađu na glasanju pred poslanicima u Parlamentu.

Osim novine koja se odnosi na prepravke, uvedena je potpuno nova oblast elektromobilnosti kojom će se regulisati korišćenje elektrotrotineta u saobraćaju, definisani su slučajevi kada će policajci moći da vozačima "progledaju kroz prste" za određene prekršaje, ali i kada će policija moći da privremeno oduzme automobil od vozača.