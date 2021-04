Bivši šef dizajna Dacije obukao dres Alfe Romeo

Alehandro Mesonero-Romanos je novi šef dizajnerskog odeljenja Alfe Romeo.

Ovo je još jedan dokaz da Stellantis ima ozbiljne namjere da preporodi posrnulog italijanskog proizvođača. Prvo je za izvršnog direktora postavljen Žan-Filip Imparato, čovek koji je sa velikih uspjehom vodio Peugeot, a sada stiže još jedno pojačanje.

Mesonero-Ramos je vrlo kratko radio za Renault grupu, odnosno Daciju. Kod rumunske marke osmislio je konceptualni Bigster, i tu je došao kraj njegovim kreacijama, jer je sada našao novog poslodavca.

Ipak, daleko relevantnije naspram posla sa one strane Karpata jeste njegov angažman u Seatu. Pod rukovodstvom Mesonero-Romanosa, španska marka potpuno je promenila svoj imidž i postala jedan od brendova sa ubkedljivo najprivlačnijom gamom vozila, prenosi autorepublika.

Italijanski stručni mediji pišu o tome da Mesonero-Romanosa čeka veliki izazov u Alfi, te da će on biti odgovoran za stvaranje novog dizajnerskog pravca u toj kompaniji. Šta to tačno znači ostaje da se vidi. Jasno je da su Giulia i Stelvio među najlepšim, ukoliko ne i najljepši modeli u svojim klasama, ali im to nije mnogo pomoglo sa prodajnim rezultatima.

Prvi projekat Mesonero-Romanosa trebalo bi da bude mali SUV model iz B segmenta koji će biti postavljen na CMP platformu nekadašnje PSA grupacije.

Ovaj krosover imaće i električno izdanje, ali tu ne bi trebalo da bude drastičnih dizajnerskih izmjena između dvije varijante. Osim toga, Italijani vjeruju da će španski dizajner biti zadužen za izgled nove generacije Giuliette, odnosno budućeg hečbeka u C segmentu.