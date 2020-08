Blagi rast prodaje vozila u julu i avgustu na tržištu BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Na tržištu automobila u BiH situacija se polako pokreće sa mrtve tačke i vraća se u normalu te se bilježi povećanje prodaje novih vozila u julu i avgustu do 40 odsto u odnosu na ranije mjesece tokom pandemije virusa korona, dok se blago povećala i prodaja polovnih automobila u pojedinim auto-kućama.

Međutim, ovo povećanje je i dalje daleko od situacije koja je vladala prije pandemije virusa korona, jer kako za "Nezavisne" kaže Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, u prvih sedam mjeseci ove godine u odnosu na isti period lani prodaja je pala za oko 27 odsto.

"U ovoj godini za prvih sedam mjeseci prodano je 4.836 novih vozila, a u prošloj godini u istom periodu 6.644 vozila. Tu spadaju putnička i komercijalna vozila na tržištu", rekao je Muratović.

On kaže da se trenutno stvari vraćaju u normalniju situaciju u odnosu na prethodne mjesece te da u julu i avgustu ima više kupaca nego što ih je bilo u periodu april - maj i to povećanje njihovog broja je oko 40 odsto.

"Stanje se normalizuje, ali onaj dio koji nam nedostaje su rentakar vozila koja su nosila jedan značajan dio prodaje novih vozila, pa i onih polovnih koja su novije proizvodnje. Time i prodaja automobila stagnira. Mi zapravo prave posljedice očekujemo u posljednjem kvartalu ove i prvom kvartalu naredne godine zbog nedostatka turističkog sektora", kaže Muratović, koji pojašnjava da su zbog turističkog sektora rentakar firme kupovale nova vozila, iznajmljivale ih nekoliko mjeseci, a onda su dio zadržavale, a dio obnavljale, međutim sada toga nema.

Dodao je da se tek krajem godine i početkom sljedeće očekuje mnogo teža situacija u vezi s prodajom automobila.

Željko Vasilić iz auto-salona "Braća Đukić" Derventa kaže za "Nezavisne" da se osjeti olakšanje kada je u pitanju poslovanje u odnosu na vrijeme kada se pojavio virus korona te da pomaka ima.

"U avgustu je prodaja malo poboljšana u odnosu na prethodne mjesece, ali to još nije isto kao u normalnim okolnostima. Kad je u pitanju uvoz, on teče nesmetano za razliku od prethodnog perioda, možda ide malo sporije nego u normalnim okolnostima, ali u odnosu na mart i april, to je sada mnogo bolje", kaže Vasilić.

Kaže da kupci posljednjih godina slabo i dolaze da razgledaju auta te da to uglavnom rade preko interneta.

"Mnogo bolje ide prodaja polovnih nego novih vozila. Kupaca ima raznih, kupuju i polovna i nova vozila. Na primjer, oni koji su vozili auta od 30.000 KM, kupuju vozila od 40.000 KM, oni koji su vozili auta od 7.000-8.000 KM kupuju ona od 10.000 KM, te interesovanje za određene modele svakako zavisi od džepa kupca", kaže Vasilić.

Kada je u pitanju uvoz polovnih i novih automobila u BiH u prvoj polovini ove godine, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uvezeno je ukupno 17.499 vozila, što je za 28.255 manje uvezenih vozila nego lani u istom periodu.

"U prvoj polovini ove godine uvezeno je ukupno 14.600 polovnih vozila i 2.899 novih", kažu u UIO BiH i dodaju da je u prvoj polovini prošle godine uvezeno 41.255 novih vozila i 4.599 polovnih.