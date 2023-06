Brabus 800 4x4² Superblack (VIDEO)

Mercedes-AMG G63 4x4² je ponovo modifikovan, ovdje sa novim Superblack programom individualizacije iz Brabusa. Kako se navodi, Brabus 800 4x4² Superblack je izjava izuzetnog stila i snage. To je čisti adrenalin. To je sloboda - poziv da se pomjeraju bilo kakve granice do maksimuma.

Crn, hrabar i spreman - ovaj ekskluzivni avanturistički superautomobil za sve terene dizajniran je da spoji najviši nivo elegancije prožete naslijeđem sa samouvjerenim performansama, dovoljno moćnim da vas pomjeri iz urbane džungle preko planina i šire.

Niz elemenata od visokokvalitetnih ugljeničnih vlakana ugrađenih u prednji dio, kao što je Brabus maska sa LED pozadinskim osvjetljenjem Brabus logotipa, obezbijeđuje nepogrešiv izgled koji se savršeno uklapa sa potpuno crnom bojom.

Što se tiče performansi, 4,0 litarski V8 motor sa dva turbo je pojačan na 588 kW/800 KS i 1.000 Nm obrtnog momenta (u paru sa 9-stepenim automatikom), pa ubrzanje do 100 km/h iznosi 4.6 sekundi dok je najveća brzina 210 km/h.

Točkovi na automobilu su 22-inčni Brabus Monoblock HD u crnoj boji, sa gumama 325/55 R 22.

Unutrašnjost automobila je jednako impresivna kao i eksterijer.

Posebno mekana i potpuno crna koža je implementirana u čitavu kabinu, neprimjetno se stapajući sa Dinamica oblogom od mikrovlakana. Brabus "Double-Cube" odlikuje sjedišta i panele vrata, impresionirajući svojim jedinstvenim dizajnom i preciznim perforacijama. Uzorak brenda "Heritage" sa utisnutim pečatima "77" implementiran je na naslone sjedišta, bočne strane centralne konzole i štitnike od sunca kao omaž 1977. godini, godini osnivanja kompanije, prenosi "AutoBlog".