Budući Bentley električni modeli će ponuditi duplo veću snagu od W12 modela

​Izvršni direktor Bentley Motorsa, Ejdrijen Holmark je na putu da isporuči prvi potpuno električni Bentley svom novom vlasniku za tri godine, a do 2030. želi da svaki od pet serijskih modela kompanije (jedan više nego sada) bude na baterije.

Kao arhitekta najveće promjene u 104-godišnjoj istoriji kompanije, potrebna mu je ključna podrška vjernih mušterija, ali je već uvjeren da su prihvatili potrebu za prelazak Bentleya u električni svijet.

"Naše ankete nam govore da oko 70 odsto kupaca očekuje da im napravimo potpuno električni Bentley u roku od pet godina", kaže Holmark, koji vjeruje da kupovina Bentleya ima jasne racionalne i emocionalne strane.

Sa racionalne strane, trend prihvatanja električnih vozila je snažan jer vlasnici obično žive u gradovima i svakodnevno koriste svoje automobile. Oni shvataju da čak i ako će biti moguće kupiti automobile sa unutrašnjim sagorijevanjem u budućnosti, ovi modeli će uskoro imati ograničenja i dodatne troškove. Hranjenje emocionalne strane zavisi od Bentley dizajnera i inženjera, koji trenutno naporno rade na izazovu. "Bentley Continental GT najnovije generacije je odličan primjer kako će se stvari odvijati. Njegov dizajn, proporcije, unutrašnjost i dinamika postavljaju nove standarde - i automobili sljedeće generacije će to učiniti ponovo" rekao je Holmark.

"Biće električni, ali će svi tradicionalni kvaliteti porasti još jednu stepenicu. Štaviše, naši novi pogonski agregati će imati između 50 odsto i 100 odsto više snage nego što trenutno nudimo, tako da će performanse biti tu", navodi Holmark za "Autocar".

Što se tiče dometa, Holmark tvrdi da će budući Bentley EV imati "dva stepena slobode". Oni će imati rani pristup sofisticiranim novim tehnologijama baterija, a njihove suštinski više cijene će im omogućiti da koriste tehnologiju ranije od uobičajenih automobila.

U početku će postojati dvije specifikacije baterija, pri čemu će modeli Speed koristiti sortu viših performansi. Holmark ovu sortu označava kao "W12 baterija". On kaže: "Ne mogu da imenujem našeg partnera proizvođača ili tip, ali naši automobili će imati domet od 560 km do 725 km, zajedno sa vremenom brzog punjenja od 10 odsto do 80 odsto za manje od 20 minuta.” Bentley EV će ponuditi paritet u dometu sa modelima koje zamjenjuju" kaže on.

Paleta modela nakon 2026. će se sastojati od automobila koje sada poznajemo, Flying Spur, Bentayga, Continental GT i GTC – plus još jedan model. Holmark ne iznosi detalje, ali naglašava da se potražnja za SUV-ovima na cijelom tržištu još uvijek brzo širi.

Kako izgleda, novi Bentley modeli će biti "lako prepoznatljivi" dok će napredovati u dizajnerskom jeziku kompanije u skladu sa linijama koje su već viđene u modelima Batur i Bacalar.

Bentley ne planira da smanji impozantnu veličinu svojih automobila i takođe je spreman da "malo" popusti u pogledu aerodinamičke efikasnosti. "Naš posao je da pravimo Bentleye", kaže Holmark, "a ne BEV sa Bentley bedževima."

Kada se uspostavi gama od pet modela, Holmark očekuje da obim proizvodnje poraste sa današnjih 15.000 na "nešto bliže 20.000", iako on insistira da kompanija nikada neće juriti za obimom. Ponosan je na činjenicu da je 2022. Bentley trebalo da proizvede samo 4 odsto više automobila da bi povećao promet za 19 odsto i zaradio rekordnu operativnu dobit od 620 miliona funti.

Razlog za tako različita povećanja prometa, profita i proizvodnje je lako objasniti, kaže Holmark, i pokazuje potencijal poslovnog pravca kojim Bentley namjerava da se više usmjerava u budućnosti. Kompanija je dokazala da može dramatično da poveća zaradu pružajući kupcima veći izbor i više personalizacije, umjesto da juri obim ili podiže osnovne cijene.

Uprkos uspjehu, Holmark vjeruje da kompanije za luksuzne automobile moraju da se čuvaju onoga što on naziva "efekat krznenog kaputa" - negativnih postupaka onih koji ih ne vole ili ne odobravaju. Dio Bentleyeve odbrane je korporativna filozofija, otkrivena na stogodišnjici firme, pod nazivom Beyond100, koja ima za cilj da zadrži kompaniju i njene proizvode relevantnim u vremenima koja se brzo mijenjaju predviđanjem trendova, zahtjeva i poteškoća, prenosi "AutoBlog".