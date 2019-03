Bugatti najavio moderni 57 SC Atlantic

Bugatti je danas objavio par tizer video snimaka preko kojih najavljuje novi hiper automobil koji će debitovati na Sajmu automobila u Ženevi.

Nedavno su se pojavili izvještaji da francuski proizvođač hiper automobila radi na specijalnom projektu za ženevski sajam automobila. Od tada su iz Bugattija dolazile indikacije da je taj “tajni” projekat zapravo moderna interpretacija legendarnog modela Bugatti 57 SC Atlantic.

Naime, prvo je na Facebooku objavljena tizer fotografija u čijem opisu stoji: "Originalni dizajn Žana Bugatija za model 57 SC Atlantic se ne može iskopirati. Ali šta mislite, da li možemo da ovaj dizajnerski pravac uvedemo u 21. vijek?"

Danas je novim tizer video snimcima i zvanično potvrđeno da su spekulacije bile tačne.

U opisu prvog tizera stoji: "Svaka moderna interpretacija modela 57 SC Atlantic treba da zadrži jedinstveno zadnje svjetlo…". Na video klipu se vidi upravo to. Jedna LED svjetlosna linija crvene boje koja se prostire zadnjim dijelom automobila, kao kod modela Chiron.

U opisu drugog video snimka pak stoji sljedeće: "Svaka moderna interpretacija modela 57 SC Atlantic bi definitivno zadržala središnju liniju koja se prostire cijelom dužinom automobila…". I na video snimku vidimo liniju na sredini koja se prostire od haube, preko krova i dijeli zadnji prozor na dva dijela.

Priča se da je ovaj jedinstveni automobil zapravo naručio Ferdinand Pijeh. Takođe se navodi da je on za njega izdvojio 16 miliona evra. Ako je to zaista tačno, koliko god čudno to zvučalo, ovaj novi model će biti najjeftiniji Atlantic na svijetu. Naime, danas na svijetu postoji svega tri primjerka originalnog Atlantic 57 SC modela. Jedan od njih je 2010. godine prodat po cijeni od 30 miliona dolara!

Veće su šanse da će novi Atlantic biti baziran na modelu Chiron ili Divo, nego da bude konstruisan "od nule". U svakom slučaju, očekuje se da ga pokreće quad-turbo osmolitarski W16 agregat koji će razvijati najmanje 1.500 konjskih snaga. Jednostavno, razvoj novog agregata nema nikakvog smisla. Sa druge strane, postoji mnoštvo pogonskih opcija iz okvira VW grupacije između kojih Bugatti može da bira.

Sve detalje ćemo saznati tokom sledeće nedelje.

(Vrelegume.rs)