Bugatti za 110. rođendan lansirao električni auto za djecu

Proizvođač automobila Bugatzi je povodom svog 110. rođendana napravio električni automobil namijenjen djeci.

Radi se o Bugattiju Type 35, slavnom trkačkomm automobilu koji je ovom prilikom dobio i ime Bugatti Baby II.

Baby II ima električni pogon, modove vožnje za djecu i odrasle, a košta 30.000 evra. Automobil je izložen na Salonu automobila u Ženevi, a biće proizvedeno 500 primjeraka.

Bugatti ovim modelom odaje počast svom klasičnom trkačkom automobilu Type 35, a ovaj model namijenjen dejci ima sličan dizajn karoserije, dok je njegova veličina zapravo tri četvrtine originala.

U unutrašnjosti je motor koji napajaju litijum-jonske baterije. Automobil ima dva moda napajanja - dečji mod koji ograničava brzinu na 20 kilometara na sat, te mod za odrasle koji omogućava brzinu do 45 kilometara na sat, prenosi portal Index.hr.

Baby II dostupan je u tradicionalnoj plavoj boji, ali i u drugim bojama.

You don’t need a driving license to drive this Bugatti. Presenting the revival of the Baby Bugatti II. Originally designed by Ettore for his son Roland, revived and distributed through https://t.co/2WEZBSWa7V#Bugatti #gimsswiss #BugattiBabyII #BugattiLifestyle #type35baby pic.twitter.com/Vfh68ogQxS