Cadillac ne odustaje od SUS motora: "Kupci će diktirati promjenu ka EV"

Cadillac je, početkom decenije, saopštio da će do 2030. godine njihovi automobili biti 100% električni.

Vremena se, međutim, mijenjaju, a strateške odluke velikih brendova prate ove promjene.

Tako je potpredsjednik za Cadillac Global, Džon Rot, rekao nedavno novinarima da će SUS motori "biti prisutni još određeni broj godina".

Pritom, on nije ponudio nikakav jasan rok, odnosno nije rekao do kada bi to moglo biti.

"Za više od 30 godina u industriji naučio sam da ne postoji ništa što je zasigurno. Želimo da potrošači imaju luksuz izbora, i prilagođavamo se njima. Ipak, i dalje je u igri to da nam čitav roster bude 100% električni do 2030", rekao je Rot, prenosi "Detroit Free Press".

Kako je istakao, u Cadillacu su svjesni da će se tržište mijenjati u narednih šest godina, i da će na kraju kupci diktirati tempo kojim će se vršiti tranzicija ka potpuno električnim automobilima.

Svakako da Cadillac nije jedini brend koji razmišlja o promjeni "elektrifikovane" budućnosti o kojoj je ranije govorio. Trenutno, Cadillac Lyric (košta oko 60.000 evra) je jedini EV koji je u ponudi, a kasnije u toku godine bi trebalo da stigne i Escalade IQ, mada će on biti dvostruko skuplji.

